Подготовка к пожароопасному сезону 2023 года продолжается в регионах УрФО

В 2022 году в регионах УрФО произошло 2 524 лесных пожара. Фото: Галина Соловьева

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с регионами, где были рассмотрены дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров. В совещании по видеосвязи участие приняли заместители губернаторов, прокуроры, руководители органов госнадзора.

"Главное — своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения", — подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред заострил внимание участников совещания на том, что нельзя замалчивать проблему, если ситуация с природными пожарами начинает выходить из-под контроля.

"Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим и оперативно запрашивать помощь, чтобы не допускать ухудшения лесопожарной обстановки", — отметил Владимир Якушев.

В 2022 году в лесах УрФО произошло 2 524 пожара на территории в 600 тыс. гектаров. Количество природных возгораний уменьшилось по сравнению с 2021 годом, однако возросла площадь пожаров, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО. В регионах увеличилась оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки после их обнаружения.

Напомним, ранее к пожароопасному сезону начали готовиться парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны.