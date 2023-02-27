Темы дня

Общество
27 февраля 2023, 19:34

Подготовка к пожароопасному сезону 2023 года продолжается в регионах УрФО

Природный пожар

В 2022 году в регионах УрФО произошло 2 524 лесных пожара. Фото: Галина Соловьева

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с регионами, где были рассмотрены дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров. В совещании по видеосвязи участие приняли заместители губернаторов, прокуроры, руководители органов госнадзора.

"Главное — своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения", — подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред заострил внимание участников совещания на том, что нельзя замалчивать проблему, если ситуация с природными пожарами начинает выходить из-под контроля.

"Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим и оперативно запрашивать помощь, чтобы не допускать ухудшения лесопожарной обстановки", — отметил Владимир Якушев.

В 2022 году в лесах УрФО произошло 2 524 пожара на территории в 600 тыс. гектаров. Количество природных возгораний уменьшилось по сравнению с 2021 годом, однако возросла площадь пожаров, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО. В регионах увеличилась оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки после их обнаружения.

Напомним, ранее к пожароопасному сезону начали готовиться парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.02.2023, 21:24 / Общество
На Среднем Урале полицейские задержали курьера-мошенника
27.02.2023, 21:12 / Общество
Владимир Путин удостоил госнаград нескольких свердловчан
27.02.2023, 20:59 / Спорт
"Урал" обыграл "Ростов" и вышел в следующий этап Кубка России
27.02.2023, 20:26 / Общество
В шести муниципалитетах Среднего Урала началась модернизация объектов ЖКХ благодаря поддержке Евгения Куйвашева
27.02.2023, 19:34 / Общество
Подготовка к пожароопасному сезону 2023 года продолжается в регионах УрФО