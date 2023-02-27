Владимир Путин удостоил госнаград нескольких свердловчан

Свердловчанам присвоили почетные звания и наградили медалями. Фото: kremlin.ru

Несколько жителей Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен генеральный директор свердловского предприятия "АГРО-АКТИВ" Илья Бондарев.

Медалями "За заслуги в освоении атомной энергии" награждены:

аппаратчик газоразделительного производства Уральского электрохимического комбината Владимир Биченков;

слесарь аварийно-восстановительных работ Уральского электрохимического комбината Сергей Протазанов;

начальник смены участка Уральского электрохимического комбината Вячеслав Протасов;

главный специалист службы технического обеспечения производства "НПО "Центротех" Александр Думов;

наладчик технологического оборудования — изготовитель стеклопластиковых изделий "НПО "Центротех" Вячеслав Степченков.

Почетное звание "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации" присвоено ведущему инженеру-конструктору отдела "НПО "Центротех" Александру Петровичу и инженеру по качеству Уральского электрохимического комбината Ирине Сагаловой.

Медалью Луки Крымского награждена главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских. Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоено педагогу екатеринбургской гимназии № 176 Рите Кошкиной.

Напомним, ранее в Свердловской области медалью Минобороны был награжден глава Дегтярска Вадим Пильников.