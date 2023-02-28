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Общество
28 февраля 2023, 13:03

Свердловским управляющим компаниям и ТСЖ напомнили о необходимости чистить крыши от снега

  Марина Сапожникова
Уборка снега

ТСЖ и УК напомнили о необходимости чистить снег с крыш. Фото: Павел Ворожцов

Госжилстройнадзор Свердловской области напоминает организациям, которые управляют жилищным фондом, о соблюдении правил уборки крыш многоквартирных домов от наледи и снега. 

В департаменте сообщают, что в регионе установилась весенняя погода. Мокрый снег и неустойчивая температура приводят к образованию наледи на крышах.

"Во избежание опасных ситуаций управляющим компаниям, ТСЖ и другим юридическим лицам необходимо тщательно проверить состояние вверенного им жилфонда и заблаговременно, не дожидаясь интенсивного таяния снега, освободить кровли зданий от скопившихся осадков. С самовольно установленных козырьков балконов снег убрать обязаны собственники", — заявили в Госжилстройнадзоре.

Если такая уборка не проводится, жители могут обратиться в свою управляющую компанию. Если крыши все равно не начали чистить, необходимо направить жалобу в администрацию муниципалитета либо сообщить непосредственно в департамент Госжилстройнадзора через Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Специалисты департамента советуют соблюдать меры предосторожности при выходе из дома. Свердловчанам рекомендуют обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения, не оставлять автомобили вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки, а также не игнорировать огороженные участки тротуаров и запрещающие знаки у многоквартирных домов и зданий, не заходить в опасные зоны, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Ранее сообщалось о том, что более 200 тысяч рублей родители взыскали с коммунальщиков за травму ребенка на скользком тротуаре.

Областная газета Свердловской области

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