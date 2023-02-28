В Свердловской области бесплатно стерилизовали за год 309 кошек и собак

Расходные материалы для операций ветврачи покупали на средства Фонда президентских грантов. Фото: Полина Зиновьева

В рамках благотворительного проекта в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета за год провели бесплатные операции по кастрации и стерилизации 225 кошкам и 84 собакам.

"Главной целью нашего проекта было сокращение числа бездомных животных. Многие из них зачастую оказываются на улице. Мы планировали за год провести 240 операций, но желающих оказалось в разы больше, поэтому мы прооперировали максимальное по своим силам количество животных", — рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Владельцы животных, которым провели операции, — многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, люди с низким уровнем дохода. Чтобы помочь им стерилизовать домашних питомцев, сотрудники центра за свой счет и на средства Фонда президентских грантов покупали расходные материалы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также в рамках благотворительного проекта были приобретены новые кардиомонитор, инфузионный насос и другое оборудование. Всего за год на проект по кастрации домашних питомцев было израсходовано 2,8 миллиона рублей. Также ветврачи провели онлайн-вебинары для свердловчан на тему ответственного отношения к животным.

Напомним, ранее ветеринарные станции Свердловской области присоединились к всемирной акции Spay Day, в рамках которой провели стерилизацию и кастрацию домашних животных с большой скидкой.