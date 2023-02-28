Темы дня

Общество
28 февраля 2023, 14:03

1 марта на Среднем Урале в эфире федеральных телерадиоканалов проверят систему оповещения населения

Телевизор

В эфире телерадиоканалов на минуту будет запущен тестовый ролик. Фото: Алексей Кунилов

Техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет 1 марта в Свердловской области. Она начнется в 10:43 по местному времени. 

В эфире телерадиоканалов пакета программ РТРС‑1 в Свердловской области будет запущен тестовый ролик. Его трансляция продлится ровно одну минуту, сообщили в Свердловском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Напомним, в пакет РТРС‑1 включены телеканалы: Первый канал, "Россия‑1", "Матч ТВ", НТВ, Петербург — 5 канал, "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр", а также три радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России". 

Ранее свердловчан испугали сообщения о воздушной тревоге, которые появились в эфире нескольких федеральных телеканалов. В МЧС России сообщили, что это произошло в результате хакерской атаки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.02.2023, 17:57 / Общество
Космонавты МКС встретили беспилотный корабль "Союз МС-23". Фото
28.02.2023, 17:09 / Спорт
На трамплинном комплексе Нижнего Тагила проведут международные состязания по распоряжению Евгения Куйвашева
28.02.2023, 15:59 / Общество
Владимир Путин наградил Татьяну Мерзлякову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
28.02.2023, 14:55 / Экономика
На форуме "Большой открытый диалог" бизнес и власти Свердловской области обсудили вопросы инвестиций
28.02.2023, 14:20 / Общество
В Екатеринбург прибыли 25 грузовиков с цветами