1 марта на Среднем Урале в эфире федеральных телерадиоканалов проверят систему оповещения населения

В эфире телерадиоканалов на минуту будет запущен тестовый ролик. Фото: Алексей Кунилов

Техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет 1 марта в Свердловской области. Она начнется в 10:43 по местному времени.

В эфире телерадиоканалов пакета программ РТРС‑1 в Свердловской области будет запущен тестовый ролик. Его трансляция продлится ровно одну минуту, сообщили в Свердловском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Напомним, в пакет РТРС‑1 включены телеканалы: Первый канал, "Россия‑1", "Матч ТВ", НТВ, Петербург — 5 канал, "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр", а также три радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

Ранее свердловчан испугали сообщения о воздушной тревоге, которые появились в эфире нескольких федеральных телеканалов. В МЧС России сообщили, что это произошло в результате хакерской атаки.