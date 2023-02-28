В Екатеринбург прибыли 25 грузовиков с цветами

С начала года таможня разрешила ввоз в Екатеринбург 233 тонн цветов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники с начала 2023 года разрешили ввоз в Екатеринбург 233 тонн цветов, доставленных из Амстердама. Их привезли в столицу Среднего Урала грузовым транспортом.

"К 8 марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают 6 машин со 100 тоннами праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее", — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Цветы были выращены в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии. Оттуда их доставили в столицу Нидерландов, которая считается мировой цветочной биржей. После этого растения привезли в Екатеринбург, пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Общая стоимость ввезенных в регион с начала 2023 года цветов составила больше миллиона долларов США. За партию цветов в 233 тонны сумма таможенных платежей превысила 25 миллионов рублей.

Напомним, с начала 2022 года кольцовские таможенники изъяли у туристов десятки опасных сувениров.