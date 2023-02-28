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28 февраля 2023, 15:59

Владимир Путин наградил Татьяну Мерзлякову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

  Марина Сапожникова
Татьяна Мерзлякова

Владимир Путин удостоил госнаград нескольких свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены директор по энергетике открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" Владимир Нечитайлов и технический директор открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" Андрей Паньшин.

Накануне Владимир Путин удостоил госнаград еще нескольких свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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