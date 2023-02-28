Владимир Путин дал поручения на заседании коллегии ФСБ

Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России поставил Федеральной службе безопасности задачи на 2023 год. Сегодня Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил спецслужбе усилить работу на российско-украинской границе.

"Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных Сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", — подчеркнул во время выступления Владимир Путин.

Президент отметил, что за 2022 год в стране выросло число преступлений, связанных с экстремизмом. Глава государства поручил пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается ослабить российское общество и вовлечь граждан в террористические группировки. Важно противодействовать использованию интернета для пропаганды экстремистской идеологии.

"Уже ранее отмечал и повторю сегодня: следует развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент Владимир Путин поручил постоянно держать в поле зрения места массового пребывания людей, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, транспортные узлы, объекты критически важной инфраструктуры. Также глава государства отметил, что необходимо уделять серьезное внимание обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Президент поручил усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, которые участвуют в специальной военной операции. На факты незаконного использования бюджетных средств должна следовать незамедлительная реакция.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о создании в России фонда адресной помощи семьям участников СВО.