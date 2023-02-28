Свадебные блюда приготовили на фестивале татарской кухни в Екатеринбурге

Фестиваль татарской кухни прошел в Екатеринбурге в 11 раз. Фото: Галина Соловьева

В 11 раз прошел в Екатеринбурге фестиваль татарской кухни, посвященный памяти кулинара Юнуса Ахметзянова. Участники соревновались в готовке традиционных свадебных блюд.

Конкурсантами фестиваля стали студенты профильных образовательных учреждений и кулинары-любители. Они приготовили печенье с медом чак-чак, сладкий пирог "губадия" и пельмени для жениха "юфахаш". Блюда оценивало компетентное жюри.

По итогам состязаний среди студенческих команд 1 место занял Красноуральский многопрофильный техникум, второе — Талицкий лесотехнический колледж им. Кузнецова, третье — Екатеринбургский экономико-технологический колледж.

Среди кулинаров-любителей награды получили руководитель местной национально-культурной автономии татар Верхней Пышмы Гульшат Аюпова, глава серовского центра татарской и башкирской культуры "Чулпан" Розалия Синцова, представительница Слободотуринского аграрно-экономического техникума Наталья Заблотских. Призы победителям — дипломы и книги с рецептами, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее в Свердловской области прошли зимние гастрономические фестивали для туристов региона.