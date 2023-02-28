Глава свердловского МВД Александр Мешков проверил условия проживания вынужденных переселенцев из зоны СВО

В Екатеринбурге центр временного проживания для переселенцев оборудован в гостинице. Фото: Валерий Горелых

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил центр временного размещения, где проживают граждане, которые были вынуждены покинуть зону спецоперации, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В Свердловской области для переселенцев пункт временного проживания оборудован в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Для этого была перепрофилирована гостиница. Сейчас в центре проживает 276 человек, из них 86 детей. Все — мирные жители, покинувшие зону боевых действий. Они находятся под круглосуточной охраной сотрудников свердловской полиции.

"К примеру, Александр Григоркин из города Голая Пристань Херсонской области прибыл на Средний Урал с парализованной матерью, которой сейчас 82 года. У себя дома он был редактором районной газеты и буквально на себе ощущал все те изменения, которые не давали нормально и безопасно жить. Нина Вешневецкая из Красного Лимана Донецкой Народной Республики не может без слез рассказывать о том, что она пережила. В Свердловской области этих людей радушно приняли и обеспечили всем необходимым, разумеется бесплатно", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Глава свердловской полиции Александр Мешков осмотрел условия проживания и питания, также пообщался с проживающими людьми. Он подчеркнул, что держит на личном контроле вопросы правопорядка на территории центра.

"Прибывшие на Урал люди выразили искренние слова благодарности за гостеприимство и безопасность президенту страны Владимиру Путину, органам государственной власти региона и сотрудникам свердловской полиции. А военнослужащим Российской армии они пожелали скорейшей победы над неонацистами и возвращения домой живыми и здоровыми", — резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, сегодня Владимир Путин дал ряд поручений на заседании коллегии ФСБ.