В Свердловской области перенесли проверку системы оповещения

Проверка системы оповещения по решению МЧС перенесена. Фото: Алексей Кунилов

Проверку системы оповещения, которая должна была состояться сегодня в Свердловской области и Екатеринбурге, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в Свердловском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Запланированная на 1 марта техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения по решению МЧС России переносится на неопределенный срок. В эфире и в сетях кабельных операторов г. Екатеринбурга и Свердловской области вещание программ будет идти без изменений", — уточнил директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Проверка должна была состояться в 10:43 по местному времени. В течение минуты в эфире ряда федеральных телеканалов и радиостанций в Свердловской области планировали провести трансляцию тестового ролика.

Ранее "Областная газета" сообщала, на каких телеканалах и радиостанциях должна была пройти проверка системы оповещения.