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1 марта 2023, 11:59

Исполком ОНФ в Свердловской области возглавит новый руководитель

Вадим Савин

Вадим Савин возглавит региональный штаб ОНФ. Фото из личного архива Вадима Савина

Вадим Савин возглавит исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области. В должность он вступает со 2 марта.

"Со 2 марта руководителем регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области является Вадим Савин. Он хорошо знаком с деятельностью организации, особенно с гуманитарной миссией на Донбассе. Активно взаимодействовал с нашими коллегами на территории проведения СВО, уже зарекомендовал себя как ответственный человек", — сообщила журналисту "Областной газеты" координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Свердловской области Анастасия Лизунова.

Она добавила, что первая встреча коллектива с новым руководителем свердловского ОНФ состоится завтра.

Ранее Вадим Савин возглавлял региональный штаб Союза добровольцев России, также руководил волонтерским центром Свердловской области в городе Макеевке (ДНР), которому регион оказывает помощь.

Областная газета Свердловской области

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