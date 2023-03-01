Основательница проекта "Малый Турыш" Гузель Санжапова получила премию Forbes Woman Mercury Awards

Предприниматель из свердловской деревни получила престижную премию. Фото: группа "Частный предприниматель" в соцсети "ВКонтакте"

Премию Forbes Woman Mercury Awards получила свердловчанка Гузель Санжапова, основательница проекта "Малый Турыш". Ее проект стал лучшим в сфере социального предпринимательства.

Премией отмечают выдающиеся результаты женщин, чьи бизнес-проекты и решения становятся примером для многих. Гузель Санжапова 10 лет назад в родном поселке Малый Турыш, находящемся в 200 км от Екатеринбурга, создала производство крем-меда.

Проект начался с желания помочь отцу на пасеке. Изготовленный мед продавался плохо. Тогда Гузель Санжапова сделала первое вложение из личных средств — на 300 тысяч рублей она купила оборудование для производства взбитого меда. Продукт стал пользоваться спросом, предпринимательница с помощью краудфандинга собрала на развитие проекта еще около 400 тысяч рублей.

"Со временем проект превратился из производства в фактор развития территории — мы стали развивать инфраструктуру и качественно менять жизнь людей в деревне", — рассказала Гузель Cанжапова журналу Forbes Woman.

Благодаря краудфандингу удалось построить и расширить кондитерское производство, а также создать рабочие места для жителей деревни. Кроме этого, молодая предпринимательница занималась развитием инфраструктуры. В деревне пробурили скважину, построили детскую площадку, усилиями волонтеров установили беседку и организовали систематический вывоз мусора — всего этого в Малом Турыше раньше не было. Сейчас в деревне строят общественный центр, в котором будет магазин и пекарня.

"Самое главное, ради чего и затеяна стройка, — образовательное пространство для сельских предпринимателей из других регионов", — отмечает Гузель Санжапова.

Она уверена, что такой опыт могут перенять и другие малые поселения.

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