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Общество
1 марта 2023, 14:08

В зоопарке Екатеринбурга выберут "Зоомисс-2023"

Участницы конкурса

Итоги конкурса "Зоомисс-2023" будут подведены 7 марта. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке перед Международным женским днем выберут самую красивую обитательницу — "Зоомисс-2023".

Среди участниц — розовый какаду Петруша. Сотрудники зоопарка называют ее гламурной дамой с боевым характером. Еще одна конкурсантка — двупалый ленивец Ляля, опытная и заботливая мать. Обладатель выразительного и функционального маникюра — может целыми днями висеть на ветках. 

Голосующим рекомендуют присмотреться и к бахромчатой черепахе Хелене, она предпочитает оставаться незаметной, гостей встречает необычной улыбкой. Привлечь внимание может и новая обитательница зоопарка фенек Ария. Днем любит находиться в домике, а ночью веселиться.

Свердловчанам предлагают проголосовать за одну из претенденток. Итоги конкурса будут подведены 7 марта в 15:00, уточнили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, ранее в зоопарке Екатеринбурга из зимней спячки вышел гималайский медведь Кай.

Областная газета Свердловской области

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