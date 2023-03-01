В деревне Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге установили опоры связи

Провайдер установил в деревне 5 опор двойного назначения высотой 28 метров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Новая телекоммуникационная инфраструктура, созданная в деревне Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, обеспечит мобильной связью и интернетом не только спортсменов и болельщиков, но и будущих жителей микрорайона Новокольцовский, а также студентов и преподавателей кампуса УрФУ.

Работы ведет национальный провайдер "Ростелеком". Как рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, микрорайон Новокольцовский стал примером комплексного развития территории. Здесь есть и жилая, и спортивная, и научно-образовательная составляющие. Многие объекты деревни достраивают, часть уже ввели в эксплуатацию.

"На этой площадке не только возводятся здания, но и активно развивается инфраструктура: транспортная, коммунальная, телекоммуникационная. Благодаря инфраструктурному кредиту, который защитил глава региона, здесь строится улично-дорожная сеть", — отметил Михаил Волков.

Провайдер установил в деревне 5 опор двойного назначения высотой 28 метров. Вдоль Кольцовского тракта и под проезжей частью специалисты провели линии связи, которые подходят к объектам. Всего для нового района смонтировано больше 30 километров оптики, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, в январе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил первые два общежития, введенные в эксплуатацию, а также ход работ во Дворце водных видов спорта и в общественном центре. Глава региона неоднократно заявлял, что комплексное развитие территории Новокольцовского микрорайона — важный элемент создания в Свердловской области уникальной студенческой инфраструктуры и преобразования Екатеринбурга в студенческую столицу России.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств.