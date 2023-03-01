Екатеринбуржцы выбрали лучшую ель для ледового городка на площади 1905 года

Горожане хотят видеть на площади искусственную ель. Фото: Алексей Кунилов

Жители уральской столицы выбрали елку, которая должна украшать новогодний городок на площади 1905 года. Голосование прошло в информационной системе "Активный Екатеринбург".

Екатеринбуржцы считают, что в центре города необходимо ставить искусственную ель, которая имитирует живую. За этот вариант проголосовали 62% респондентов. На втором месте оказалась искусственная конусовидная ель. Этому варианту предпочтения отдали 19% горожан. На третьем месте — живая ель, за нее проголосовали 17%, сообщается на портале городской администрации.

Ранее жители Екатеринбурга участвовали в опросе, посвященном развитию велоинфраструктуры, и голосовали за визитную карточку города.