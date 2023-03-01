Госдума приняла закон о безопасности газового оборудования

В РФ сформируют организации, которые будут специализироваться на обслуживании газового оборудования. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки в закон "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс. Уточнения касаются порядка обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах (МКД).

Согласно изменениям, в России должен быть сформирован институт специализированных компаний. Предполагается, что техническое обслуживание оборудования и его ремонт в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъездах будет осуществлять одна организация. Данные условия управляющие компании обязаны прописать в договорах управления МКД, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

По мнению парламентариев, таким образом повысится качество обслуживания, а риски по возникновению аварий на газовом оборудовании снизятся.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области запустил в работу новые распределительные газопроводы в Ирбите.