Темы дня

Общество
1 марта 2023, 16:56

Евгений Куйвашев оценил построенный в поселке Пионерском новый ФОК с бассейном

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев посетил ФОК "Олимпиец", построенный в поселке Пионерском. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбитский район посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном "Олимпиец", возведенный в поселке Пионерском.

"Открытие спортивных сооружений — это крайне важный шаг. Здесь — это возможность плавать в новом бассейне, заниматься физкультурой и спортом, быть всегда в тонусе. Такие комплексы позволяют вовлекать в занятия молодежь и не только", — отметил глава региона.

Фото: Павел Ворожцов

ФОК, построенный в 2022 году в рамках региональной программы развития сельских территорий, состоит из двух зданий: бассейна и универсального спортзала. Заниматься в "Олимпийце" одновременно могут 100 человек. Средства на возведение объекта были направлены из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составила около 250 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Фото: Павел Ворожцов

Также во время визита в Ирбит Евгений Куйвашев вручил 11 работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы свидетельства о предоставлении социальных выплат на улучшение жилищных условий. 

Отметим, сертификаты на покупку жилья в регионе выдаются по программе комплексного развития сельских территорий Свердловской области до 2027 года.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев запустил в работу распределительные газопроводы в Ирбите.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2023, 18:27 / Общество
На Среднем Урале открыли горячую линию по перерасчету за ЖКУ
01.03.2023, 18:13 / Общество
В оздоровительных лагерях и санаториях Екатеринбурга примут больше детей, чем в прошлом году
01.03.2023, 17:48 / Общество
В свердловской областной детской больнице открыли отделение трансфузиологии
01.03.2023, 16:56 / Общество
Евгений Куйвашев оценил построенный в поселке Пионерском новый ФОК с бассейном
01.03.2023, 15:57 / Общество
Екатеринбуржцы выбрали лучшую ель для ледового городка на площади 1905 года