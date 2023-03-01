Евгений Куйвашев оценил построенный в поселке Пионерском новый ФОК с бассейном

Евгений Куйвашев посетил ФОК "Олимпиец", построенный в поселке Пионерском. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбитский район посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном "Олимпиец", возведенный в поселке Пионерском.

"Открытие спортивных сооружений — это крайне важный шаг. Здесь — это возможность плавать в новом бассейне, заниматься физкультурой и спортом, быть всегда в тонусе. Такие комплексы позволяют вовлекать в занятия молодежь и не только", — отметил глава региона.

Фото: Павел Ворожцов

ФОК, построенный в 2022 году в рамках региональной программы развития сельских территорий, состоит из двух зданий: бассейна и универсального спортзала. Заниматься в "Олимпийце" одновременно могут 100 человек. Средства на возведение объекта были направлены из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составила около 250 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Также во время визита в Ирбит Евгений Куйвашев вручил 11 работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы свидетельства о предоставлении социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Отметим, сертификаты на покупку жилья в регионе выдаются по программе комплексного развития сельских территорий Свердловской области до 2027 года.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев запустил в работу распределительные газопроводы в Ирбите.