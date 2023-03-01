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Общество
1 марта 2023, 18:13

В оздоровительных лагерях и санаториях Екатеринбурга примут больше детей, чем в прошлом году

  Марина Сапожникова
Детский лагерь

В этом году в 18 загородных лагерях смогут поправить здоровье больше 25 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

В этом году в 18 оздоровительных лагерях Екатеринбурга смогут отдохнуть больше 25 тысяч детей. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в 2022 году. 

Почти вдвое больше школьников смогут провести летний досуг и в санаториях Екатеринбурга. Если в прошлом году в них отдохнули 4 360 детей, то в этом году оздоровятся 8 356 детей. Количество учреждений будет определено по результатам конкурса. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко на заседании городской оздоровительной комиссии.

Значительно вырастет количество мест в лагерях с дневным пребыванием. В летние каникулы городские лагеря, которые откроются на базе 147 школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов, будут посещать 21 610 человек. Продолжительность смен составит 21, 14 и 7 дней.

Напомним, подать заявление на предоставление путевки в загородный лагерь можно до 15 марта. В лагеря с дневным пребыванием записаться можно с 5 по 19 марта, а в санатории — с 15 по 29 апреля.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, отделения ЦМУ и МФЦ, а также в образовательных организациях, если речь идет о городских лагерях.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге дети участников СВО получат льготные путевки в загородные лагеря.

Областная газета Свердловской области

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