Полиция и следователи усилили профилактическую работу со свердловскими подростками

Профилактический рейд в регионе продлится еще несколько дней. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Профилактическое мероприятие "Здоровье" проводят в Свердловской области сотрудники полиции и территориальных отделов Следственного комитета России.

"Мероприятие направлено на недопущение противоправных посягательств в отношении детей, случаев вовлечения их в употребление спиртосодержащей продукции, наркотических и одурманивающих веществ. В ходе него осуществляется раннее выявление семейного неблагополучия и принимаются необходимые своевременные профилактические меры", — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

В частности, следователи проверили Ачитскую школу-интернат, социально-реабилитационный центр несовершеннолетних Ачитского района и три многодетные семьи. С несовершеннолетними, их родителями, воспитателями и педагогами проведены беседы.

Профилактическое мероприятие проходит во всех свердловских муниципалитетах. Задействованы 1 085 сотрудников полиции и Росгвардии, 369 представителей органов исполнительной власти. Рейд в регионе продлится еще несколько дней.

"По предварительным данным, в различные отделы полиции региона уже доставлено 39 несовершеннолетних, из них 12 — за нахождение в ночное время в общественных местах, один из них помещен в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Выявлено 19 подростков младше 16 лет, находящихся в позднее время на улицах без сопровождения родителей. Проверке подверглись 855 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, а также 982 родителя или иных законных представителя (из числа состоящих на учете). Составлен 31 протокол в отношении юных нарушителей законодательства и 233 протокола в отношении взрослых. Об окончательных итогах общественность проинформируем дополнительно", — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее полиция провела рейд в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. В дежурную часть доставили 13 подростков.