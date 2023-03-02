В приложение "МЧС России" добавлена привязка по геолокации к регионам

МЧС России запустило обновленное приложение, в котором есть возможность указать регион пользователя.
Электронный сервис сделали более понятным и удобным. В частности, в него добавлена функция push-уведомлений, которые будут предупреждать об опасностях возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте МЧС России.
Приложение в помощь жителям было разработано в 2020 году. Сервис направлен на формирование безопасного поведения у людей в случае угрозы ЧС или его возникновения. Пользователи смогут найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, также через сервис можно вызвать службы спасения.
Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.
Напомним, с 1 марта в России начали действовать изменения в правилах противопожарного режима.