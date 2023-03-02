Темы дня

Общество
2 марта 2023, 11:23

В приложение "МЧС России" добавлена привязка по геолокации к регионам

Приложение

Через приложение можно вызвать службу спасения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

МЧС России запустило обновленное приложение, в котором есть возможность указать регион пользователя.

Электронный сервис сделали более понятным и удобным. В частности, в него добавлена функция push-уведомлений, которые будут предупреждать об опасностях возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте МЧС России.

Приложение в помощь жителям было разработано в 2020 году. Сервис направлен на формирование безопасного поведения у людей в случае угрозы ЧС или его возникновения. Пользователи смогут найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, также через сервис можно вызвать службы спасения. 

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Напомним, с 1 марта в России начали действовать изменения в правилах противопожарного режима. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.03.2023, 12:44 / Общество
Уральский космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле Crew Dragon
02.03.2023, 12:12 / Общество
В Екатеринбурге примерно в 100 домах отключат горячую воду
02.03.2023, 11:23 / Общество
В приложение "МЧС России" добавлена привязка по геолокации к регионам
02.03.2023, 11:05 / Культура
В Екатеринбурге выступят лучшие духовые оркестры Центрального военного округа
02.03.2023, 10:39 / Общество
На трассе Пермь – Екатеринбург микроавтобус столкнулся с грузовиком