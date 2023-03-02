Евгений Куйвашев заявил о расселении в текущем году 6 тысяч свердловчан из аварийного жилья

В программу по переселению включены дома, признанные аварийными до 2017 года. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале в течение 2023 года из аварийного жилья переселят 6 тысяч человек. Об этом объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Плановые показатели по переселению жителей из аварийных домов регион перевыполнил почти в 1,5 раза. Работа ведется в рамках областной адресной программы — она является частью национального проекта "Жилье и городская среда".

"Тема ликвидации аварийного жилфонда — одна из самых социально значимых. Она напрямую связана с безопасностью людей, с качеством жизни. У нас накоплен большой опыт работы в этой сфере. Достигнуты хорошие результаты. По итогам предыдущих лет мы превысили плановые показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так и по численности граждан, которые смогли улучшить условия проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти 6 тысяч человек", — отметил губернатор.

По данным заместителя главы региона Сергея Швиндта, с 2019 года по программе в Свердловской области расселили 15,7 тысячи человек — больше запланированного на 60%. Жильцы переехали из квартир общей площадью 247 тысяч квадратных метров — это на 40% больше плана. Всего в программе участие принимают 59 свердловских муниципалитетов.

"Наибольшие объемы аварийного жилья наблюдаются в Северном управленческом округе. Основными способами реализации программы являются приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся доме и предоставление компенсации собственникам за изымаемое имущество", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

На Среднем Урале увеличена скорость реализации программы за счет опережающего финансирования, о котором губернатор Евгений Куйвашев неоднократно договаривался с Фондом развития территорий. В 2022 году благодаря усилиям главы региона по региональной программе в 14 муниципалитетах построены 16 многоквартирных домов. Общая площадь нового жилья составила 35 тысяч квадратных метров. В некоторых населенных пунктах многоэтажки стали первыми, возведенными за последние десятки лет.

В 2023 году строительство еще 15 домов ведется в 13 муниципалитетах. Площадки под возведение 4 домов подготовлены в Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Березовском, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В региональную программу включены дома, которые признали аварийными до 2017 года. С 2019 до 2025 года в Свердловской области 20 тысяч человек переедут в новые квартиры, освободив 340 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Средства на реализацию программы выделяются из федерального Фонда развития территорий и бюджета Свердловской области. На расселение аварийного жилья на Среднем Урале фондом предусмотрено 13,7 миллиарда рублей.

Напомним, Свердловская область получит почти 3 миллиарда рублей на реализацию важнейших инфраструктурных проектов.