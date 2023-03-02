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Общество
2 марта 2023, 14:38

МЧС предупредило о мошенниках, которые продают пожарные извещатели

  Марина Сапожникова
Пожарный извещатель

Мошенники просят большие суммы за пожарные извещатели. Фото: Марина Сапожникова

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей о том, что мошенники, представляясь сотрудниками ведомства, убеждают установить автономные пожарные извещатели и продают их по цене, в разы превышающую реальную.

Суммы, которые аферисты просят за пожарные извещатели, иногда доходят до 5000 рублей. 

"На самом деле пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. И вы его можете купить самостоятельно как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах. Это устройство только в прошлом году спасло жизни 1 175 людям", — сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 

В ведомстве обращают внимание на то, что сотрудники МЧС России не предоставляют платные услуги, не ходят по домам и не продают средства по обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, МЧС России запустило обновленное приложение, в котором есть возможность указать регион пользователя.

Областная газета Свердловской области

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