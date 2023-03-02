"Мы объединяем усилия"

Людмила Бабушкина представляет Свердловскую область на форуме лидеров «Женского движения Единой России» в УрФО

Сегодня в Тюмени стартовал форум активистов партийного проекта «Женское движение Единой России» регионов УрФО. Его участники обсудят ход реализации в уральских регионах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Свердловскую область на форуме представляют председатель Законодательного Собрания, координатор проекта в регионе Людмила БАБУШКИНА, а также депутат Заксобрания, председатель общественного совета движения Елена ТРЕСКОВА и глава регионального отделения Союза женщин России Ирина ЧЕМЕЗОВА.

Как сообщила в беседе с «ОГ» Людмила Бабушкина, «Женское движение Единой России» создано для успешной реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Это поддержка семей с детьми, обучение и переобучение, помощь в развитии предпринимательства (подробнее см. во врезке. - «ОГ»).

Национальная стратегия действий в интересах российских женщин на 2023-2030 годы утверждена Правительством РФ. Она является основополагающим документом, определяющим основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период. Среди главных целей, которых планируется достичь в ходе реализации Стратегии - повышение продолжительности жизни женщин; снижение материнской смертности; снижение дифференциации заработной платы мужчин и женщин; увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в государственном секторе; снижение количества преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин.

«В свердловском региональном отделении партии «Единая Россия» представительство женщин очень весомо - 29 тысяч человек или 60% общей численности. Они активные, умные, креативные, очень много делают в решении вопросов социально-экономического развития и самых актуальных на сегодня задач. Многое делается в рамках помощи участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных», - подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Она отметила, что сейчас в Свердловской области работает свыше 30 женских общественных организаций. Сегодня стоит задача включить наиболее активные из них в процесс реализации национальной стратегии.

«Сейчас в общественный совет «Женского движения Единой России» уже входят руководители нескольких организаций. Вместе со мной на форуме присутствуют руководители региональных отделений Союза женщин России и Союза сельских женщин - Ирина Чемезова и Елена Трескова. И это очень хорошо, это правильно, потому что мы объединяем усилия в решении многих вопросов. К 23 февраля подготовили и отправили большой груз участникам специальной военной операции и жителям Донбасса. Перед Новым годом вместе с коллегами из ХМАО - Югры подготовили 32 тысячи подарков для детей Макеевки.

В Тюмени мы обмениваемся опытом с коллегами из других регионов. Мне уже удалось пообщаться с коллегами. Хочу сказать, это очень активные руководители и нам есть, что друг у друга перенять. Сегодняшнее мероприятие позволит нам выработать единые подходы и очень многое сделать в реализации стратегии в интересах женщин до 2030 года и реализации Послания Президента Владимира Владимировича Путина. Два дня назад я участвовала в работе Президиума Совета законодателей, мы говорили о новом формате среднего и высшего образования, об оздоровлении детей, обсуждали другие вопросы. В работу по этим направлениям нам тоже следует активно включаться», - резюмировала Людмила Бабушкина.

По данным Росстата, в стране на начало 2022 года проживало 77,9 млн женщин - это 55% населения России. 55% граждан страны с высшим образованием - это женщины, а доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%.

Подробнее о работе форума читайте в ближайших номерах «ОГ».

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