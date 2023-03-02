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Общество
2 марта 2023, 15:04

ГИБДД предупреждает водителей о сложной дорожной ситуации на Среднем Урале

  Марина Сапожникова
Снегопад

В Екатеринбурге и в некоторых районах Свердловской области ожидается мокрый снег. Фото: Полина Зиновьева

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге и в некоторых районах Свердловской области ожидается мокрый снег. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными.

ГИБДД напомнила водителям о соблюдении безопасного скоростного режима. Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, не совершать опасных маневров на дороге.

Также во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. 

Пешеходам во время перехода через дорогу нужно снимать капюшоны, чтобы обеспечить видимость, поскольку тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области. 

Ранее МЧС предупреждало жителей Среднего Урала о сильном снегопаде и гололеде.

Областная газета Свердловской области

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