ГИБДД предупреждает водителей о сложной дорожной ситуации на Среднем Урале

В Екатеринбурге и в некоторых районах Свердловской области ожидается мокрый снег. Фото: Полина Зиновьева

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге и в некоторых районах Свердловской области ожидается мокрый снег. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными.

ГИБДД напомнила водителям о соблюдении безопасного скоростного режима. Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, не совершать опасных маневров на дороге.

Также во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам во время перехода через дорогу нужно снимать капюшоны, чтобы обеспечить видимость, поскольку тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Ранее МЧС предупреждало жителей Среднего Урала о сильном снегопаде и гололеде.