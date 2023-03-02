В Свердловской области снизилось число наркозависимых

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Свердловские силовики и медики при активной поддержке общественности ведут профилактику наркопотребления. По итогам 2022 года число лиц с диагнозом «наркомания» снизилось на 10%. Тем не менее наши показатели пока остаются выше средних по России. В зоне риска – люди в возрасте 20–39 лет, проживающие в крупных городах. Самые распространенные в регионе наркотики – синтетические.

О результатах работы по борьбе с наркозависимостью и незаконным распространением наркотиков рассказали на пресс-конференции главный нарколог министерства здравоохранения региона Олег Забродин и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи.

Как сообщил Олег Забродин, в 2022 году число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», снизилось на 10% по сравнению с 2021 годом. Но в сопоставлении со «средним по стране» этот показатель пока выше на 4,2 процента.

Самые распространенные в регионе наркотики – синтетические, или, как их еще называют, «клубные». Наибольшее распространение имеют именно в крупных городах. В зоне риска люди в самом трудоспособном возрасте – от 20 до 39 лет.

«Синтетические наркотики по токсической мощности превосходят все иные, в том числе растительного происхождения. Рынок предлагает все новые и новые вещества. Мы прогнозируем, что в ближайшее время будет регистрироваться рост числа употребляющих наркотики. Но чем быстрее их удастся выявить, тем эффективнее будет лечение. Ситуация находится на контроле в МВД, прокуратуре и в наркологических службах», – говорит главный нарколог минздрава.

Хорошие результаты по профилактике и выявлению наркопотребления дает межведомственное взаимодействие правоохранительных органов и врачей, привлечение общественности. В частности, проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» способствовало изъятию из оборота более 20 килограммов наркотических веществ.

«Акция проходила в прошлом году с 14 по 25 марта и с 18 по 29 октября. Поступило 880 обращений граждан. Проведена проверка более 2000 мест массового пребывания, выявлено 319 преступлений, в том числе прекращена деятельность трех наркопритонов», – сообщил Иван Ергеледжи.

Также полицейские по итогам 2022 года зафиксировали снижение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков несовершеннолетними более чем на 22%, но вместе с тем выявлено значительное число случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Правоохранительные органы и наркологические службы намерены усилить профилактическую работу и в этом направлении.

Факты На 1 января 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 6649 человек с диагнозом «наркомания» и 4275 человек, употребляющих наркотики эпизодически. 734 случая отравления наркотическими веществами зарегистрировано Свердловским областным центром острых отравлений. Это третье место в структуре отравлений химическими веществами (первое – лекарственные препараты, второе – спиртосодержащие жидкости). 629 случаев с летальным исходом.

Цифра В более 95 % случаев сбыт наркотических веществ осуществляется с использованием Интернета. В Управлении наркоконтроля ГУ МВД России по Свердловской области создано специальное подразделение, которое выявляет такие сайты. В 2022 году в Управление Роскомнадзора направлено 1005 заявок по блокировке подобных интернет-ресурсов. В 952 случаях их деятельность прекращена, остальные на рассмотрении. Всего в 2022 году выявлено 5091 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость составила 51,8%. Общий объем изъятых наркотических веществ в 2022 году – около 113 кг, из них около 80 кг – синтетические наркотики.