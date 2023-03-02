В Свердловской области отменили вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Цели иммунопрофилактики достигнуты. Фото: Галина Соловьева

Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области о вакцинации отдельных категорий граждан против COVID-19 отменено в связи с достижением цели.

В октябре 2021 года для предупреждения заражения ковидом было издано Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям".

За время действия документа было вакцинировано 97,54% взрослого населения региона (всего населения — 76,3%). Благодаря реализации комплекса санитарно-профилактических мероприятий, в том числе вакцинации, показатель заболеваемости COVID-19 за январь 2023 года составил 153,7 на 100 тысяч населения (6 424 случаев), что в 5,2 раза ниже уровня января 2022 года.

Кроме того, установлено, что показатели заболеваемости среди привитых в 15,7 раза ниже, чем среди граждан, не имеющих прививок против новой коронавирусной инфекции. Все это свидетельствует о достижении целей иммунопрофилактики, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается, что для обеспечения эпидемиологического благополучия и защиты здоровья вакцинация населения от COVID-19 продолжается. Приказ Минздрава России от 6.12.2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" не утратил свою силу.