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Общество
2 марта 2023, 17:13

Полиция изъяла кота у жестокого блогера из Режа

  Марина Сапожникова
Кота передали зоозащите

Полиция изъяла кота у жестокого хозяина. Фото: Валерий Горелых

Полиция Режа изъяла кота у местного жителя. Блогер Николай регулярно выкладывал в YouTube-канал ролики, на которых он обматывает домашнее животное скотчем или заставляет его отжиматься. Пользователи соцсетей сочли это издевательством и потребовали защитить кота от жестокого хозяина. Сегодня сотрудники полиции изъяли питомца.

"По факту размещения в соцсети издевательства над котом по имени Сеня сотрудники полиции города Реж проводят проверочные мероприятия и устанавливают признаки наличия или отсутствия жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали в руки представителям зоозащиты", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент хозяин кота все ролики с издевательствами над животным удалил.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что суд отправил в колонию строгого режима жителя Березовского за жестокое обращение с кошкой.

Областная газета Свердловской области

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