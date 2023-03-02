Сроки списания кредитов погибших участников спецоперации определит Центробанк

Андрей Турчак рассказал об инициативах рабочей группы по вопросам специальной военной операции. Фото: пресс-служба "Единой России"

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал об инициативах рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО). Центробанку предложено определить сроки рассмотрения обращений родственников погибших участников СВО о списании долгов и запретить их передачу коллекторам.

Решение будет принято уже на следующей неделе на совещании с участием представителей Банка России и Минобороны. Предполагается, что банки получат рекомендации, в которых будут прописаны конкретные сроки рассмотрения обращений от родственников погибших участников СВО о списании долгов по кредитам и запрете передачи долгов коллекторам, сообщил руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с родственниками погибших десантников 6-й роты и погибших бойцов СВО.

"Закон принят, госбанки его выполняют, а вот некоторые коммерческие банки до сих пор не хотят помогать нашим бойцам. Речь идет о списании долгов погибших — коммерческие банки просто-напросто устраивают волокиту. По закону о кредитных каникулах, который разработала "Единая Россия", в случае гибели участника СВО или получения им инвалидности I степени, его близкие или родственники могут обратиться в банк за списанием долга, в том числе и по ипотеке. Однако четкого порядка работы с этими обращениями нет, поэтому коммерческие банки затягивают сроки — ожидание реакции на обращение может длиться месяцами", — сказал Андрей Турчак.

Отметим, рабочая группа, созданная по распоряжению Президента Владимира Путина, осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей мер поддержки, выплат, а также решает ряд других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.