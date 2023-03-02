Руководство свердловской полиции проверяет пункты размещения граждан с Донбасса

Петр Кривегин проверил условия проживания во временных пунктах размещения. Фото: Валерий Горелых

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Петр Кривегин проверил в Ревде, Первоуральске и Нижних Сергах пункты временного проживания, организованные для граждан, прибывших на Урал из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Основной целью выезда является ознакомление с условиями проживания людей, решение рабочих вопросов по оформлению документов и охране правопорядка в местах дислокации", — сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Петр Кривегин оценил условия проживания, а также организацию питания. В трех пунктах временного размещения в Ревде, Первоуральске и Нижних Сергах проживают 250 человек.

Ранее глава свердловского главка МВД Александр Мешков проверил в Екатеринбурге условия проживания вынужденных переселенцев.