Земля за рубль ведь недаром

В 2022 году уральцы взяли в аренду за рубль земельные участки общей площадью более 1 000 гектаров. Фото: elements.envato.com

Меры поддержки сельхозпроизводителей на Среднем Урале становятся все более востребованными. Пример – программа аренды сельхозземель за рубль, инициированная Евгением КУЙВАШЕВЫМ: в феврале губернатор принял решение продлить ее действие еще на год . А также – грант «Агростартап» фермерам на открытие своего дела и субсидии сельхозкооперативам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» – в нашем регионе их курирует правительство области.

На второй год

Программа предоставления земель в аренду за рубль начала действовать в июне прошлого года. Символическая плата за участки устанавливалась сроком на один год и распространялась на земли сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Эта мера давала возможность вовлечь в оборот участки, которые длительное время не использовались, объясняет министр по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов. Сэкономленные средства, которые пришлось бы потратить на обычные арендные платежи, аграрии могли направить на работы по приведению запущенных земель в порядок.

Земля за 1 рубль Постановление правительства о выделении жителям региона земельных участков в аренду за 1 рубль губернатор Евгений Куйвашев подписал в июне 2022 года. Льготная арендная плата установлена на земельные участки сельхозназначения, которые не использовались с 2019 года. Благодаря этому в сельхозоборот может быть введено более трех тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Узнать о местонахождении и площади земельных участков, которые сдаются в аренду за один рубль, можно на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.

Программа оказалась востребована. По данным областного министерства по управлению госимуществом, с июня по конец декабря 2022 года уральцы взяли в аренду за рубль земельные участки общей площадью более 1 000 гектаров. В сельхозоборот были снова введены земли в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах.

– В августе прошлого года мы взяли в аренду 1,3 гектара земли под Нижним Тагилом, – рассказал «ОГ» глава крестьянского хозяйства Усуб Усубов. – Частично расчистили участок, поставили теплицу для выращивания томатов. Этой весной планируем привести в порядок всю землю.

Льгота действовала по 31 декабря 2022 года. В феврале губернатор Евгений Куйвашев увеличил срок действия льготной арендной платы за земли сельхозназначения и продлил возможность взять землю за рубль до конца 2023 года. В настоящее время в разных районах области в аренду предлагается разное количество участков разной величины – от нескольких гектаров до нескольких сотен. К примеру, 200 земельных наделов выставлено в Каменском районе, по нескольку десятков – в Гаринском, Тугулымском, Байкаловском. А в Талицком – всего один, но площадью 300 га. В общем, выбор широкий.

Фото: elements.envato.com

Три шага к аренде Воспользоваться льготной арендой могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Ограничений по количеству участков и их площади нет. Чтобы взять землю за рубль, достаточно проделать всего три шага: 1. Выбрать участок из списка на сайте МУГИСО или своего муниципалитета. 2. Написать заявление. 3. Подать заявление в МУГИСО – лично, почтой, по е-mail (если у вас имеется электронная подпись) на адрес mugiso@egov66.ru, через Госуслуги или МФЦ.

Миллионы в помощь

Также в числе востребованных мер – грант «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей на начало своего дела и субсидии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) на возмещение затрат. В нашем регионе их выдает областное министерство АПК.

Максимальная сумма финансовой поддержки по гранту «Агростартап» составляет 8 миллионов рублей. Обязательным условием является софинансирование: начинающий аграрий должен вложить не менее 10 процентов собственных средств от стоимости проекта.

Средства гранта необходимо освоить в течение 18 месяцев. На них можно приобрести землю, спецтехнику и даже построить производственные помещения. В настоящее время идет очередной прием заявок. Документы от претендентов принимаются до 13 марта 2023 года.

Вадим Кандыбаев из Красноуфимского округа держит в хозяйстве коров, молоко продает сыроварам из Екатеринбурга. В прошлом году предприниматель успешно прошел конкурсный отбор «Агростартап» и получил почти 5 млн рублей. Эти средства он потратил на приобретение трактора, охладителя молока, кормораздатчика и нетелей.

«Это здорово! Получив грант, я понял, что у моего бизнеса есть будущее, есть возможность развиваться и расширять ферму, – поделился он с «ОГ».

Грант помог и пчеловоду Алексею Петренко из Шалинского городского округа. Весной прошлого года, благодаря «Агростартапу», он получил около 3 млн рублей. Средства потратил на трактор для перевозки ульев и автоматическую медогонку. «Польза от программы огромная, – утверждает предприниматель. – Я приобрел дорогостоящее оборудование, и это дало мощный толчок развитию моего бизнеса».

Если грант «Агростартап» можно получить только один раз, то субсидии на возмещение затрат производителям можно получать хоть ежегодно. Максимальная сумма поддержки составляет 20 млн рублей. Деньги предназначаются на компенсацию части затрат СПК на приобретение имущества, крупного рогатого скота, техники или на закуп сельхозпродукции у членов кооператива.

Оформят как надо Успех или неуспех участия в программах и конкурсах господдержки в немалой степени зависит от того, насколько правильно составлена заявка и насколько полно собран пакет необходимых документов. Для многих фермеров и кооператоров это сложная задача. Комплексную поддержку им в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Его специалисты консультируют аграриев и помогают им в подготовке документов для получения грантов и субсидий, дают разъяснения по банковским продуктам для сельхозпроизводителей. Центр проводит семинары и организует обучение; подбирает партнеров, помогает в организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В прошлом году, по словам директора СОФПП Валерия Пиличева, через консультативное подразделение фонда прошло 58 заявок на «Агростартап». 16 начинающих сельхозпроизводителей стали обладателями грантов. В целом они получили из федерального и областного бюджетов порядка 75 млн рублей.

«Агростартап» «Агростартап» – ежегодный грантовый конкурс, проводится с 2019 года. В нем могут участвовать крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем финансовом году, а также физические лица – но они должны взять на себя обязательство в случае победы на конкурсе зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней. Средства выделяются при условии софинансирования – не менее 10% от суммы проекта предприниматель должен внести сам. Прием заявок, конкурс и отбор проводит министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».