Евгений Куйвашев принял участие в совещании под руководством зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев провел совещание на БАЭС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в совещании, которое в рамках рабочего визита в Свердловскую область провел заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев с руководством ГК "Росатом".

В совещании также принял участие полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. На заседании, которое состоялось на Белоярской атомной электростанции, речь шла о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную в текущей ситуации, а именно вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учетом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире. Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем", — сказал Дмитрий Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, ГК "Росатом" определена Президентом России головной организацией, которая отвечает за разработку и производство программно-аппаратных комплексов. Для этого у корпорации есть необходимый потенциал. В частности, Белоярская атомная электростанция работает с применением современных технологий. С 2019 года Росатом разработал и реализует программу по импортозамещению в сфере критической информационной инфраструктуры.

Белоярская атомная электростанция (БАЭС) — ключевой объект энергосистемы Свердловской области, вырабатывает около 10% от общего объема электроэнергии региона. На БАЭС работает два крупнейших в мире энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах. Они включены в число лидирующих по показателям надежности и безопасности.

В Свердловской области правительством проводится системная работа, обеспечивающая защиту объектов критической информационной инфраструктуры. В регионе проводятся мероприятия по противодействию кибератакам, антивирусной защите, предотвращению несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры. Совместно с уральскими вузами (УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС ) ведется постоянная подготовка кадров в сфере информационной безопасности.

Отметим, с 2011 года между ГК "Росатом" и Свердловской областью действует соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие социально-экономической, производственно-технической и энергетической инфраструктур региона. Также Госкорпорация является ключевым партнером Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, где реализует проект "Перспективные технологии для атомной промышленности".