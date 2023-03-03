Добровольцы СВО получили дополнительные льготы

Выполняющие задачи СВО получат дополнительные льготы. Фото: Полина Зиновьева

Участники добровольческих отрядов, которые помогают выполнять задачи СВО, получили право бесплатно ездить к месту своего формирования, на лечение или реабилитацию. Кроме того, им предоставили право на бесплатное лечение в военно-медицинских организациях. Документы, регламентирующие такие льготы, были опубликованы на порталах Правительства и Центробанка.

Участники добровольческих отрядов получили право бесплатно ездить на автобусах, поездах, самолетах и судах, в случае если им нужно добраться до своего формирования или к месту лечения и реабилитации.

Определены категории транспортных средств, которыми они при этом могут воспользоваться. Так, граждане, получившие высшие офицерские звания и служившие в Вооруженных силах России, могут ездить на поездах в двухместных купе и вагонах первого класса, летать самолетами в бизнес-классе.

Также участники добровольческих формирований, участвующие в СВО, теперь вправе получать бесплатную медицинскую помощь и лекарства в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина.

Кроме того, те, кто отправился в зону специальных военных действий, теперь могут вернуть часть страховки автомобиля по ОСАГО.

Помимо этого, теперь семьям участников СВО не надо доказывать факт мобилизации, чтобы получить федеральные или региональные льготы. Это касается, например, отсрочки по уплате налогов и сборов или освобождения от пеней за просрочку оплаты ЖКУ, сообщает "Парламентская газета".

Ранее "Областная газета" писала о том, что в Екатеринбурге дети участников СВО получат льготные путевки в загородные лагеря.