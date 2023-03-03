В Екатеринбурге появится сквер имени Героя России Владимира Жоги

Ветераны Афганистана просят назвать сквер именем Героя России. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана выступила с инициативой о присвоении имени Героя России Владимира Жоги одному из скверов в Екатеринбурге.

"Владимир Жога — герой, который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая коридор для мирных жителей, для того чтобы они могли выйти из-под обстрела. Он выполнил с честью и до конца свой воинский долг", — рассказал председатель правления областного Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Он отметил, что общественная организация рассчитывает в этом вопросе на поддержку главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

По мнению ветеранов Афганистана, имя Героя России Владимира Жоги может носить сквер на улице Минометчиков в Екатеринбурге. Но речь может идти и о другом общественном пространстве — сквере или аллее.

Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник. Состоял в ополчении ДНР с первых дней специальной военной операции. Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе в возрасте 28 лет от смертельного ранения, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Указом Президента России Владимира Путина за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, Владимиру Жоге присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Также посмертно ему было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

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