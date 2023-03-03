Темы дня

Общество
3 марта 2023, 14:30

Молодежные проекты Среднего Урала поддержит государство

  Марина Сапожникова
Моя страна — моя Россия

Конкурс "Моя страна — моя Россия" состоится в 20-й раз. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уральцы смогут принять участие в XX юбилейном сезоне Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования "Моя страна — моя Россия". Проекты направлены на социально-экономическое развитие территорий. Конкурс проводится в рамках объявленных президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и Года педагога и наставника.

Конкурс "Моя страна — моя Россия" также приурочен к 160-летию со дня рождения Владимира Вернадского и к 120-летию со дня рождения Игоря Курчатова; с 2019 года конкурс является частью президентской платформы "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Как рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, "Моя страна — моя Россия" — это один из самых престижных конкурсов молодежных проектов. Инициативы победителей касались помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, поддержки предпринимателей в арктических районах, сохранения культуры коренных народов.

"Такие предложения "снизу" создают основу нашего подлинного гражданского общества и двигают нашу страну вперед", — заявила Валентина Матвиенко.

За 20 лет в конкурсе приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам заявочной кампании 2022 года участниками стали 93 226 человек из 85 субъектов Российской Федерации.

В 2023 году в конкурсе 15 номинаций: 

  • "Моя история. Научное наследие моей страны"; 
  • "Моя многонациональная Россия";
  • "Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)";
  • "Моя семья. Моя добрая Россия";
  • "Моя педагогическая инициатива";
  • "Мое здоровье";
  • "Экология моей страны";
  • "Моя гостеприимная Россия";
  • "Мой Дальний Восток. Моя Арктика";
  • "Интеллектуальная собственность моей страны";
  •  "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах";
  • "Большая технологическая разведка моей страны";
  • "Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов";
  •  "Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны";
  •  "Сказки детей о науке" (специальная номинация для детей до 13 лет).

Лучшие проекты получат информационную поддержку, авторам помогут в их реализации в регионах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности проектам может быть оказана поддержка в вопросах регистрации и правовой охраны.

Заявки на конкурс можно подавать до 30 марта. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

Отметим, что в прошлом году Свердловская область была лидером по числу финалистов конкурса "Моя страна — моя Россия".

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2023, 16:46 / Общество
Евгений Куйвашев передал автомобиль лучшей доярке Свердловской области
03.03.2023, 16:32 / Общество
Пастух из Камышлова отсудил 200 тысяч рублей за упавший на него остановочный комплекс
03.03.2023, 15:59 / Общество
Смертельная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург
03.03.2023, 15:39 / Общество
В Екатеринбурге заработал центр социальной адаптации для ветеранов боевых действий и их семей
03.03.2023, 15:24 / Общество
В Нижнем Тагиле рабочий искал "ночную бабочку" и стал жертвой мошенников