Свердловский бизнес сформировал пакет предложений для Президента

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Сегодня в Екатеринбурге прошло расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области. В нем приняли участие представители исполнительных органов власти, делового и экспертного сообществ и надзорных органов. Одной из главных тем стало обсуждение инициатив регионального бизнес-омбудсмена Елены Артюх, направленных на улучшение условий для ведения малого и среднего бизнеса, которые будут предложены в ежегодный доклад Президенту России Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ.

В части налогов и налогообложения речь идет о снижении для малого и среднего бизнеса страховых взносов на фонд оплаты труда до 15% на любые выплаты работникам (ранее это касалось только выплат, превышающих МРОТ. — Прим. ред.), закрепление в Налоговом кодексе нормы о том, что нарушение сроков проведения налоговой проверки является грубым нарушением требований к организации и осуществлению налогового контроля. Также предполагается решить вопрос об освобождении от уплаты НДС малых ремесленных предприятий, использующих в качестве сырья лом цветных металлов, и вернуть специальные налоговые режимы для объектов малого и среднего предпринимательства ювелирной отрасли. Предлагается вдвое — до 30 человек занятых и до 120 млн рублей выручки — увеличить показатели для целей применения патента. Сегодня этим инструментом может воспользоваться индивидуальный предприниматель, у которого работает до 15 человек, а годовая выручка не превышает 60 млн рублей.

Кроме того, одобрены предложения, касающиеся учета фактических объемов накопления ТКО, экологии, методики определения кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости предпринимателей.

"Мы, безусловно, поддерживаем предложения регионального бизнес-омбудсмена по проблематике бизнеса, которые будут направлены федеральному уполномоченному для доклада Президенту России. Институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей — один из основных институтов, который помогает выстроить бизнесу прямой диалог с властью, получить оперативный ответ на запрос по конфликтной ситуации и найти пути ее решения", — считает и.о. замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.