Евгений Куйвашев передал автомобиль лучшей доярке Свердловской области

Людмиле Масленниковой вручили ключи от автомобиля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Автомобиль получила в подарок лучшая доярка Среднего Урала. Передовиков молочного животноводства на торжественном приеме от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поздравил его первый заместитель Алексей Шмыков, сообщает департамент информационной политики региона.

Алексей Шмыков вручил лучшей доярке региона Людмиле Масленниковой ключи от автомобиля. Машина ждала ее во дворе резиденции главы региона. Остальные участники приема получили грамоты, дипломы и благодарственные письма.

"Благодаря всем вам Свердловская область уверенно занимает лидирующие позиции в России по производству молока. В прошлом году вы произвели почти 850 тысяч тонн. Достижения в отрасли — это свидетельство профессионализма, добросовестности и ответственности работников сельскохозяйственных предприятий и ферм. Это также результат планомерной и последовательной государственной политики по развитию агропромышленного комплекса. И мы продолжим оказывать системную поддержку нашим животноводам: строить современные комплексы, модернизировать действующие производства, создавать условия для внедрения новых технологий, решать кадровые вопросы и повышать престиж профессии. А самое главное — делать все необходимое, чтобы обеспечить жителям сельских территорий те же возможности, такой же уровень комфорта, как и в городах", — заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Торжественный прием в честь лучших операторов машинного доения проводят в регионе уже более 30 лет. Традиционно работниц поздравляют в преддверии 8 Марта.

"От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с успехами, достигнутыми в 2022 году. Животноводческие предприятия нашего региона активно занимаются развитием генетического потенциала племенного стада, внедрением новых инновационных, ресурсосберегающих технологий. В 2023 году, благодаря эффективному взаимодействию законодательных и исполнительных органов власти, на государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете запланировано 2,6 миллиарда рублей", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Уральским молочникам" удается год от года ставить новые рекорды. На протяжении 13 лет в области растет продуктивность дойного стада. По 8 тыс. килограммов молока получили больше полусотни хозяйств Свердловской области в 2022 году.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев продлил на Среднем Урале срок действия аренды сельхозземель за рубль.