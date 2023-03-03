К каждой корове надо найти свой подход. Фото: Алексей Кунилов

Мастер машинного доения «Народного предприятия «Искра» Людмила МАСЛЕННИКОВА – невысокого роста женщина, подвижная и живая. Мы встретились прямо на ее рабочем месте, в окружении «подопечных». Казалось, что каждая из двухсот коров, а именно столько находится в ведении Людмилы Юрьевны и ее напарницы, приветствуют «хозяйку», тянутся к ней.

Первый же вопрос о том, как происходит процесс доения, приводит мастера Масленникову в замешательство.

– Как же рассказать-то… Давайте я вам лучше покажу.

Дальше все быстро и четко. Она идет к корове, успевает сказать ей что-то на ухо, погладить… Несколько выверенных движений – и вот доильный аппарат уже зажужжал и побежало по его трубкам теплое молоко.

Людмила Юрьевна трудится в «Искре» с 1988 года. Здесь же работали ее родители. Сейчас рядом с ней трудятся племянник и племянница. Трудовая династия в третьем поколении.

– Я изначально хотела здесь работать. Но так получилось, что сначала окончила железнодорожный техникум и даже поработала немного на дороге, но быстро поняла – не мое. Пришла в «Искру» и так и осталась. Даже когда переехала жить в Богданович (предприятие находится в селе Коменки), работу менять не стала. И до сих пор считаю себя сельской жительницей.

По словам Людмилы Юрьевны, сейчас работать гораздо легче. Если раньше доярки и убирали, и занимались кормами, то теперь за ними осталась только дойка, которая к тому же с учетом современных технологий требует меньших усилий, чем раньше. Но даже при всем этом труд доярок легким не назовешь. За смену надо подоить сто коров.

— Надо просто работу свою любить, тогда все легко, – смеется наша героиня.

В семье Масленниковых всегда было большое хозяйство, и маленькая Люда помогала родителям во всем. Однажды получилось так, что дома никого не было, а время доить корову уже пришло. Девочка взяла ведро и пошла в хлев. Мама, конечно, и до этого учила доить корову, но чтоб совсем одной, это было впервые. Процесс занял часа полтора. Люда училась тогда в первом классе.

О коровах Людмила Юрьевна рассказывает с теплотой, любовью и уважением, как это принято у коренных сельчан, для которых буренка всегда была членом семьи. Говорит, что у каждой коровы свой характер. Есть пугливые, есть ласковые, и очень важно для каждой найти какие-то хорошие, добрые слова. Привычка говорить с коровами досталась еще от мамы.

– У нас девчонки в смене сначала удивлялись моим этим «ты моя хорошая», «ты моя милая», а сейчас сами так делают. Потому что корова – она же чувствует, с каким настроением человек подходит. Любить надо животных. Без этого никак. У нас, кстати, те, кто такой вот контакт не смог наладить, обычно долго не задерживаются.

А еще Людмила Юрьевна знает почти всех своих буренок по именам и многих «в лицо». И не понимает нашего удивления по этому поводу.

– Так они же разные все. У каждой своя морда. Есть курносые, ноздри у них, знаете, такие забавные, форма ушей отличается. Ну и глаза, конечно. Глаза у коров особенные, в них все можно прочитать. Что касается кличек, то, мне кажется, доярка обязана знать каждую. Когда мы только работать начинали, нам так и говорили. Думаю, что это важно.

У Людмилы Юрьевны три сына, один из которых сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции. Подрастают две внучки. Говорит, что так-то сыновья – парни трудолюбивые, когда жили вместе, все домашние обязанности выполняли без напоминаний, но вот доить корову – так ни один и не захотел научиться.

– Если честно, ни к какому труду я их не приучала. Как-то все само собой было. Я с работы прихожу – грядки прополоты, у скотины убрано. Что ж мне говорить-то. Парни – они есть парни.

Про свои увлечения Людмила Юрьевна говорит неохотно. Мол, я человек настроения, захотелось повязать – повяжу, захотелось погулять – иду гулять. Но это все не хобби, главное хобби – работа.

– Музыку классическую люблю. Особенно нравится полонез Огинского. Это какое-то волшебство. Не могу объяснить, чем именно, но он завораживает. Мне некоторые знакомые не верят, что можно просто сидеть и слушать музыку, а для меня это прямо настоящий отдых, – следует неожиданное признание.

Фото: Алексей Кунилов

Когда мы делали интервью, Людмила Юрьевна еще не знала, что буквально через несколько дней, в торжественной обстановке в доме Севастьянова, она будет получать награду из рук первого заместителя губернатора Свердловской области. И уж тем более не предполагала, что, кроме благодарности от губернатора, ей, как лучшей доярке в регионе, вручат автомобиль. Сразу после церемонии мы попросили нашу героиню поделиться, что она чувствует.

– Я вообще даже не думала об этом. Когда услышала свое имя, как-то сжалось все. Я даже не могу сказать, что сейчас чувствую: то ли волнение, то ли радость. Все смешалось, – говорит мастер Масленникова

Людмила Масленникова решила получить права и сама ездить на подаренной машине. Фото: Алексей Кунилов

Она, кстати, планирует в ближайшее время получить права и водить машину самостоятельно.

Трудовой авангард отрасли Вчера в Доме Севастьянова состоялась торжественная церемония чествования специалистов животноводческой отрасли. От имени губернатора Евгения КУЙВАШЕВА передовиков поздравил первый заместитель Алексей ШМЫКОВ. Им были вручены благодарственные письма и награды. Лучшая доярка региона Людмила МАСЛЕННИКОВА получила в подарок автомобиль. Алексей Шмыков вручил почетную грамоту губернатора Свердловской области и ключи от автомобиля Людмиле Масленниковой. Фото: Алексей Кунилов – Благодаря всем вам Свердловская область уверенно занимает лидирующие позиции в России по производству молока. В прошлом году вы произвели почти 850 тысяч тонн. Достижения в отрасли – это свидетельство профессионализма, добросовестности и ответственности работников сельскохозяйственных предприятий и ферм. Это также результат планомерной и последовательной государственной политики по развитию агропромышленного комплекса. И мы продолжим оказывать системную поддержку нашим животноводам: строить современные комплексы, модернизировать действующие производства, создавать условия для внедрения новых технологий, решать кадровые вопросы и повышать престиж профессии. А самое главное – делать все необходимое, чтобы обеспечить жителям сельских территорий те же возможности, такой же уровень комфорта, как и в городах, – заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Торжественная церемония чествования лучших операторов машинного доения проходит в регионе более 30 лет. В связи с тем, что в молочном животноводстве трудятся в основном женщины, прием традиционно проходит в преддверии 8 Марта. – От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с успехами, достигнутыми в 2022 году. Животноводческие предприятия нашего региона активно занимаются развитием генетического потенциала племенного стада, внедрением новых инновационных, ресурсосберегающих технологий. В 2023 году благодаря эффективному взаимодействию законодательных и исполнительных органов власти на государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете запланировано 2,6 миллиарда рублей, – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Производство молока на Среднем Урале устойчиво растет на протяжении 13 лет. И это связано не только с увеличением дойного стада. Более пятидесяти хозяйств региона по итогам прошлого года получили от каждой коровы более восьми тысяч килограммов молока, что вполне соответствует европейским показателям надоев. Алексей Шмыков вручил грамоты, дипломы и благодарственные письма профессионалам отрасли. А лучшей доярке области Людмиле Масленниковой, оператору машинного доения ООО «Народное предприятие «ИСКРА», – ключи от автомобиля. Машина ждала победительницу прямо во дворе резиденции. Всего в этот день награды получили 37 передовиков производства.