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Общество
3 марта 2023, 20:00

"Движению первых" в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева окажут поддержку

  Марина Сапожникова
Молодежь

"Движение первых" на Среднем Урале набирает обороты. Фото: Полина Зиновьева

Российскому общественно-государственному движению детей и молодежи в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет оказана поддержка. Развитие этой организации на Среднем Урале обсудили в ходе координационного совета, проведенного по поручению главы региона заместителем губернатора Павлом Крековым. 

"Важно, чтобы "Движение первых" стало общедоступным, современным и интересным пространством для самореализации каждого школьника и студента вне зависимости от того, живет ли он в большом городе или в маленьком поселке. В Свердловской области сильны традиции работы с детьми и молодежью. Необходимо обеспечить содержательную преемственность этих традиций в рамках деятельности новой организации", — сказал Павел Креков. 

Первичные отделения "Движения первых" уже действуют на базе многих школ и других образовательных учреждений. Регион вышел в лидеры по количеству вовлеченных в "Движение первых" школьников. Его отделения должны появиться во всех муниципалитетах Среднего Урала.

Как сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в качестве мер поддержки "Движения первых" министерством образования предусмотрено привлечение организаций некоммерческого сектора. В этом году в рамках грантовой поддержки социально ориентированных НКО будут направлены средства для реализации проектов, которые привлекут детей и подростков к деятельности движения, а также проектов, связанных с профессиональным развитием наставников.

Также планируется сформировать систему лояльности, которая позволит участникам "Движения первых" на специальных условиях посещать культурные и спортивные мероприятия. В ближайшее время движение получит и собственную символику, ее разработка уже ведется, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по инициативе Президента России Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.  Активисты, вступившие в ряды "Движения первых", будут работать по 12 направлениям. Среди них — образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

Областная газета Свердловской области

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