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Общество
4 марта 2023, 11:32

5 тысяч литров уральского супа съели на фестивале "Переборщи" в Сысерти

Суп в горшочке

Фестиваль "Переборщи" посетили 15 тысяч человек. Фото: Алексей Кунилов

15 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль уральской кухни "Переборщи", который длился 18 выходных дней. Гости съели 5 тысяч литров различных супов уральской кухни и выпили более 800 литров морсов от местных фермеров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Главная задача фестиваля — знакомство жителей и гостей региона с уральской кухней.

"Сегодня мы можем уверенно говорить о существовании уральской кухни. Ее можно попробовать в маленьком чайном доме в Сысерти, на фестивале "Переборщи", все больше кафе и ресторанов включают эти блюда в постоянное меню. Еще несколько лет назад этого не было. В ближайших планах — создание цифровой платформы, которая объединит всех участников и все события уральской кухни, проведение регулярных сезонных гастрономических фестивалей, создание фермерской карты, публикация книги уральских рецептов и помощь в получении грантовой поддержки на развитие туристическо-гастрономической отрасли", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В будущем в регионе планируют масштабировать гастростартап, отвечающий задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В планах организаторов провести фестиваль "Переборщи" летом. Сейчас разрабатывается концепция мероприятия.

"Впервые в Сысерти прошел такой зимний фестиваль. Он был востребован местными жителями и туристами. Сейчас команда фестиваля ведет подготовку к интересному летнему мероприятию с элементами гастрономического путешествия через населенные пункты нашего округа по тропе "Сысертская сотня", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Отметим, фронтменами фестиваля "Переборщи" стали именитые шеф-повара и специально приглашенные гости, которые готовили блюда по уникальным рецептам. Так, глава Сысерти Дмитрий Нисковских вместе с олимпийским призером Иваном Алыповым угощали гостей "мэрским" супом, а победитель шоу "Адская кухня" Георгий Матвеев и чемпион ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин создали для зрителей блюдо "дикий уральский суп" из оленины и косули. Про историю бажовского супа-гуляша рассказал ресторанный критик Яков Можаев, а заместитель председателя общественной организации, лидер "Курултай Башкир" Валерия Тюменцева познакомила с национальным блюдом кулламой.

Также гости фестиваля катались на самом большом катке на Урале по Сысертскому водохранилищу, ходили на экскурсии по тропе "Сысертская сотня", создали тысячи аромасвечей, познакомились с этномузыкой в стиле джаз-мануш (цыганский джаз) и национальных ансамблей, посетили военную реконструкцию Великой Отечественной войны.

Напомним, для гастрофестивалей на Среднем Урале заранее подготовили уникальные рецепты. 

Областная газета Свердловской области

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