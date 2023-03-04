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Общество
4 марта 2023, 12:13

Полиция продолжит проверки подростков в торговых центрах Екатеринбурга

Проверка

Полиция проверила торговые центры Ленинского района Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция проинспектировала торговые центры Ленинского района Екатеринбурга. В ходе акции проверили более 50 человек, из них 35 — подростки. Рейды в местах, где собирается молодежь, сотрудники правоохранительных органов будут проводить и дальше. 

Причина проверки — жалобы на нетактичное, а иногда и противоправное поведение подростков в общественных местах, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. 

В рейде приняли участие сотрудники отдела охраны общественного порядка УМВД, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи и инспекторы по делам несовершеннолетних. Во время проверки противоправные действия со стороны молодых посетителей не выявлены. 

Напомним, после рейда в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш в полицию были доставлены 13 подростков. 

Областная газета Свердловской области

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