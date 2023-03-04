Карантин по бешенству объявлен в СНТ Полевского

Карантин объявлен в СНТ "Медик" в Полевском ГО. Фото: Галина Соловьева

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Медик", расположенном в Полевском городском округе, объявлен карантин по бешенству. Он продлится до 10 апреля, информация об этом размещена на официальном сайте администрации Полевского.

Причиной введения карантина стала дикая лиса, ее труп нашел хозяин одного из садовых участков, когда приехал кормить своего пса. У самой собаки ветеринары не обнаружили ран и царапин на теле. Однако ветврачи привили питомца от бешенства и взяли его под наблюдение.

Также специалисты проверили кровь лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства у дикого животного.

На территории СНТ "Медик" установлены ограничительные мероприятия: запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных в радиусе 3 километров.

Ранее свердловские ветврачи призвали жителей вакцинировать от бешенства своих домашних животных.