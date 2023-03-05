Госавтоинспекция ввела ограничения для большегрузов на трассах Свердловской области

Автомобилистам при неблагоприятных погодных и дорожных условиях следует снизить скорость. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Свердловской области ввела временные ограничения для движения грузового транспорта на участках дорог Нижнесергинского района из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния трасс.

Ограничения действуют на трех участках региональных дорог:

подъезд к Нижним Сергам (с 1-го по 18-й км),

обход города Нижние Серги (с 1-го по 17-й км),

Нижние Серги — Михайловск — Арти (с 54-го км до Артинского района).

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным ограничениям движения и напоминает, что автомобилистам при неблагоприятных погодных и дорожных условиях следует снизить скорость, увеличить дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, отказаться от резких маневров, перестроений, опасных обгонов. Наряды ДПС патрулируют трассы в усиленном режиме.

Ограничения будут сняты после того, как улично-дорожную сеть приведут в соответствие с требованиями безопасности движения, отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За помощью автомобилистам можно обращаться в подразделения ГИБДД по номеру 02 или по единому номеру экстренных служб — 112.

Ранее Госавтоинспекция предупреждала о сложной дорожной ситуации на Среднем Урале.

Новость обновлена в 11:42:

В настоящее время движение грузового транспорта по трем участкам региональных дорог в Нижнесергинском районе возобновлено, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.