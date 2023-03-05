В Ирбите после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику и Центр амбулаторной онкологической помощи

Цель работы ЦАОП — ранняя диагностика онкопатологий и химиотерапевтическое лечение по месту жительства. Фото: Галина Соловьева

После капитального ремонта в Ирбитской центральной городской больнице открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и первый этаж взрослой поликлиники. Для обновления материально-технической базы из бюджета Свердловской области было выделено более 70 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики региона.

Подразделения обновлены благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым для достижения целей нацпроекта "Здравоохранение".

"Медицина сейчас не стоит на месте — идет развитие и в амбулаторно-поликлиническом звене. Наша больница приобретает статус окружной консультативно-диагностической поликлиники, в связи с чем дооснащается необходимым оборудованием, чтобы в одном месте взрослые жители нашей территории могли пройти компьютерную томографию, маммографию, эндоскопические и ультразвуковые исследования, диагностику на цифровом рентгеноаппарате", — рассказал главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин.

В помещениях первого этажа поликлиники в ходе ремонта строители заменили стояки горячего и холодного водоснабжения, провели капитальный ремонт канализации, оборудовали санузлы для маломобильных пациентов, также поменяли все покрытия, установили дверные проемы и оконные блоки. Отмечается, что поэтапно будут обновлены второй и третий этажи.

Во время ремонта поликлиника свою работу не прекращала. Медицинскую помощь здесь получают 65 тысяч жителей Ирбита и Ирбитского района, ежедневно учреждение посещают более 700 человек.

"Благодаря современным информационным системам пациентам будет удобно следить за своим здоровьем. Все выстроено максимально просто и понятно: от записи на прием через контактный центр, инфоматы и портал самозаписи до электронного документооборота и возможности после посещения врача отслеживать документы, в том числе свой больничный лист, на портале Госуслуг. Все вывески, навигационные таблички и стенды будут информативными в соответствии с брендбуком "Служба здоровья", — рассказал заместитель главного врача Ирбитской ЦГБ по амбулаторно-поликлинической помощи Михаил Береснев.

Центр амбулаторной онкологической помощи является обособленным подразделением, располагается в специально спроектированном помещении. После ремонта он находится на первом этаже рядом с поликлиникой, оснащен новым диагностическим оборудованием и современной мебелью. Цель работы ЦАОП — ранняя диагностика онкопатологий и химиотерапевтическое лечение по месту жительства. В 2022 году на базе подразделения противоопухолевую лекарственную терапию прошли 1 205 пациентов из Ирбита, Байкалово, Пышмы, Тавды, Туринска, Талицы, Тугулыма и Слободо-Туринского муниципального района.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи будет продолжено. Они появятся в Ревде, Алапаевске и два дополнительных в Екатеринбурге. Напомним, в Свердловской области уже работают 13 ЦАОП: в Верхней Пышме, Асбесте, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Первоуральске, Качканаре, Серове, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Ранее в Свердловской области открыли отделение трансфузиологии для маленьких пациентов ОДКБ.