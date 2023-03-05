20 лет — полет нормальный. ФК "Урал" отмечает юбилей

20 лет назад футбольный клуб "Уралмаш" переименовали в "Урал". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня, 5 марта, исполняется 20 лет, как футбольный клуб Екатеринбурга носит название "Урал" (до этого назывался "Уралмаш". — Прим. ред.)

В 2003 году собственником стало правительство Свердловской области, а главным спонсором — Трубная металлургическая компания, рассказали в пресс-службе ФК "Урал".

"Сейчас это подзабылось, но тогда на кону стоял вопрос выживания профессионального футбола в Екатеринбурге. Мы поднялись из Второй лиги в Первую, нужно было увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать. <...> Если бы не помощь региональных властей, большой вопрос, что было бы с нашей командой", — вспоминает президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

Отметим, 27 февраля "Урал" на "Екатеринбург Арене" одержал победу над "Ростовом". Следующий домашний матч состоится 18 марта в 19:00, соперник — "Динамо" (Москва).