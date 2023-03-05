Планировавшему диверсию на железной дороге в Свердловской области добавили обвинение еще по двум статьям

Фото: Алексей Кунилов

Обвиняемому в попытке диверсии на железной дороге Владлену Меньшикову вменяют еще две статьи: сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России и публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

"Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "Покушение на диверсию", ст. 275.1 "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России" и ст. 205.2 "Публичные призывы к террористической деятельности", — сообщили ТАСС в суде.

Напомним, в конце сентября сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину 1993 года рождения, который был завербован спецслужбами Украины, придерживался антироссийских взглядов, осуждал специальную военную операцию, частичную мобилизацию и внешнюю политику России. Он собирался устроить сход вагонов, установив алюминиевую перемычку на 80-м километре перегона Реж — Стриганово. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Свердловской области.