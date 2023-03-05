Министр просвещения России заявил о возможности создания Всероссийской ассоциации наставников

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В Минпросвещения РФ не исключают создание Всероссийской ассоциации наставников. Об этом сообщил Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Чеченскую Республику.

Представители учительского сообщества региона и министр просвещения обсудили мероприятия, запланированные на Год педагога и наставника и направленные на повышение престижа профессии. Также учителя предложили создать Всероссийскую ассоциацию наставников, где смогут обмениваться опытом эксперты из разных регионов страны.

"Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. Каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом. Я не исключаю, что Всероссийская ассоциация наставников будет создана", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он также добавил, что в этом году будет законодательно закреплен особый статус учителя и разработан профессиональный стандарт наставника. Это позволит ввести новую должность "наставник" и закрепить за ней квалификационные требования.

Напомним, 2023 год в России по указу Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поставил задачи правительству региона по подготовке и проведению мероприятий в Год педагога и наставника. Согласно плану, на Среднем Урале пройдут более 150 различных мероприятий, в том числе конференции и форумы. Также будут разработаны меры поддержки преподавательского сообщества региона.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге в марте состоится масштабный фестиваль в честь Года педагога и наставника.