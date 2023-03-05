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5 марта 2023, 19:30

В Екатеринбурге состоялся первый этап смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил России

  Ольга Бородкина
смотр-конкурс духовых военных оркестров

Фото: Борис Ярков, Лидия Аникина

В эти выходные в рамках окружного этапа I тура Всеармейского смотра-конкурса на сцене "Екатеринбург-ЭКСПО" выступили лучшие военные духовые оркестры Центрального военного округа.

Мероприятие состоялось при поддержке правительства Свердловской области и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. 

Смотр-конкурс проходил в течение двух дней. Военные оркестры 4 марта исполнили концертный репертуар — академическую и классическую музыку. 5 марта — служебно-строевой: гимн России, церемониальную музыку, композиции "Славься", "Развод караулов" и "Красная заря", встречный и строевые марши.

Фото: Борис Ярков, Лидия Аникина

Для экспертного жюри и зрителей выступили четыре военных оркестра, которые дислоцируются на Урале: 25-й военный оркестр штаба Центрального военного округа, военный оркестр филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" (Челябинск), военный оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, а также военный оркестр одной из воинских частей центрального подчинения Минобороны России.

Фото: Борис Ярков, Лидия Аникина

Жюри — профессиональные музыканты и деятели культуры — под председательством начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина особое внимание обращали на слаженность игры и артистизм. 

Фото: Борис Ярков, Лидия Аникина

"У каждого было свое творческое лицо, тяготение к композиторам и жанрам. Но вместе с тем все показали высокий уровень выверенной направленности на патриотическое воспитание и высокий уровень патриотизма в жанре той музыки, которую исполняли артисты. По отзывам публики, музыканты взорвали зал", — рассказал "Областной газете" начальник военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергей Алеев.

Смотр-конкурс продолжится в других регионах, 6 марта в Казани состязаться будут военные оркестры Поволжья.

Победители первого тура выступят в Москве. 

Областная газета Свердловской области

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