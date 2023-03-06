В России рассматривается вопрос об отказе от бумажных платежек за ЖКУ

Коммунальные квитанции могут стать электронными. Фото: Галина Соловьева

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев направил в Минстрой письмо, в котором предложил постепенно переходить на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги, поскольку ежемесячная рассылка печатных документов требует большой затраты бумаги.

В письме РЭО указано, что печатные квитанции приводят к трате 50 тонн бумаги каждый месяц. Это избыточное использование природных ресурсов. Бумага подорожала, расходы управляющих организаций на рассылку документов стали в разы выше.

Эксперты полагают, что переход на электронный документ необходимо проводить осторожно. Если люди хотят получать бумажную квитанцию, они должны будут обратиться с соответствующей просьбой к поставщикам коммунальных услуг, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что президент поручил правительству обеспечить стабильное финансирование программ по модернизации ЖКХ.