Соцфонд призывает свердловчан остерегаться мошенников

В СФР просят свердловчан проявлять бдительность. Фото: Алексей Кунилов

В свердловском отделении Социального фонда России (СФР) призывают жителей Среднего Урала быть бдительными и не доверять незнакомым людям, которые приходят в квартиры под видом сотрудников СФР и сообщают о каких-либо новых пенсионных выплатах, процентах и надбавках.

Важно проявлять осторожность, когда поступают звонки с незнакомых номеров. Так неизвестные пытаются узнать у доверчивых граждан персональные данные, реквизиты банковских счетов, коды безопасности платежных карт (CVV/CVV 2/CVC). Все это уловки мошенников, которые хотят получить доступ к накоплениям пенсионеров, сообщают в СФР.

"Специалисты СФР не ходят по квартирам, не звонят по телефону с просьбой сообщить номер банковской карты, общую сумму сбережений, а также не занимаются обменом денег", — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Свердловской области.

В фонде добавили, что вся информация о перерасчетах, индексациях, сроках выплат доступна на сайте СФР по Свердловской области, а также на официальных страницах в социальных сетях. Кроме того, получить консультацию можно по телефону регионального контакт-центра 8 800 600-03-89.

В фонде призывают жителей обращаться в полицию, если позвонил незнакомец и попросил сообщить персональные данные.

Ранее на Среднем Урале полицейские задержали курьера, который подозревается в серии мошеннических преступлений в отношении пенсионеров.